شكرا لقرائتكم خبر عن من هو معلق مباراة الهلال والفتح اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتساءل البعض من محبي الكرة العربية والسعودية في كل مكان من معرفة ماهو معلق مباراة الهلال والفتح ضمن فعاليات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في المواجهة التي ستقام اليوم الثلاثاء الموافق الرابع عشر من شهر مارس الجارى.

الهلال والفتح

وتقام اليوم مباراة الهلال والفتح في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ويسعى فريق الهلال بقيادة المدير الفني رامون دياز من تحقيق الفوز والانتصار والتأهل إلى الدور نصف النهائي من فعاليات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين ويعول الهلال على أكثر من لاعب في مقدمتهم سالم الدوسري وغيرهم من النجوم.

معلق مباراة الهلال والفتح

وأعلنت مجموعة قنوات السعودية الرياضية الناقل الوحيد لمباريات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين نقل مواجهة الهلال والفتح عبر قناة SSC HD1 ويتولى التعليق عليها المعلق الرياضي الكبير عبدالله الغامدي.