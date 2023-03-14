شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يضع شرط تعجيزي لارتداء قميص الهلال السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، حدد شرط تعجيزية للانتقال إلى صفوف الهلال السعودي، في الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ميسي مع سان جيرمان في الصيف المقبل، مع إمكانية التمديد لموسم آخر، بشرط موافقة الطرفين.

وأكد برنامج "الشيرنجيتو الإسباني"، أن الهلال بدأ مفاوضات ضم ميسي في يناير الماضي، وعرض على اللاعب، الحصول على راتب سنوي قدره 300 مليون يورو.

وتابع: "ميسي طلب مهلة للتفكير، ورد عن طريق والده في الشهر الحالي، بأنه يريد راتبا أعلى مما يحصل عليه كريستيانو رونالدو نجم النصر، ويرى أن فارق 100 مليون يورو ليس كافيًا".

ويحصل كريستيانو رونالدو مع النصر على 200 مليون يورو سنويا، والنجم الأرجنتيني وافق على اللعب بالدوري السعودي، ولكن بشرط الحصول على 600 مليون يورو سنويا.

واختتمت: "رد الهلال على طلب ميسي، برفع عرضه الأول إلى 350 مليون يورو سنويا، ولا تزال المفاوضات جارية بين والد اللاعب والفريق السعودي".