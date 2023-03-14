السعودية اليوم / سفير المملكة لدى الأردن يلتقي رئيس لجنة الأخوة الأردنية السعودية في مجلس الأعيان الأردني



عمّان 22 شعبان 1444 هـ الموافق 14 مارس 2023 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، في مكتبه، اليوم، رئيس لجنة الأخوة الأردنية

وجرى خلال اللقاء، تأكيد عمق ومتانة العلاقة بين المملكتين الشقيقتين.

// انتهى //

13:57ت م

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عمّان 22 شعبان 1444 هـ الموافق 14 مارس 2023 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، في مكتبه، اليوم، رئيس لجنة الأخوة الأردنية السعودية في مجلس الأعيان الأردني العين جمال الصرايرة.وجرى خلال اللقاء، تأكيد عمق ومتانة العلاقة بين المملكتين الشقيقتين.// انتهى //13:57ت م0097

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