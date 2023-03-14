السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية يستقبل رئيس لجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة



عرعر 22 شعبان 1444 هـ الموافق 14 مارس 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم, رئيس لجنة إصلاح ذات البين في المنطقة وكيل الإمارة محمد بن ناصر بن لبده, يرافقه أعضاء اللجنة الرئيسية ومحافظو المحافظات المشرفين على اللجان الفرعية .

واستعرض سموه خلال اللقاء أهداف اللجنة والتي تسعى في الإصلاح بين أطراف قضايا القتل قصاصًا بما يحقق التسامح وإنهاء الخلافات وتصفية النفوس بين أبناء المجتمع دون إكراه أو إجبار أو ضغط.

كما ناقش الاستقبال اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا، والتي تضمنت أن لا يكون المقابل المالي للصلح (إن تم اشتراطه) مبالغًا فيه، وإذا كان كذلك فعلى الأعضاء المكلفين بالسعي في الصلح مواصلة السعي في تخفيض ذلك المقابل.

كما تضمنت اللائحة أن بدء أعمال اللجنة في كل قضية يكون بتوجيه من سمو أمير المنطقة بعد ورود توجيه من وزارة الداخلية.

وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان, أهمية دور اللجنة بالمنطقة من خلال نشر ثقافة التسامح والعفو والتجاوز وحل النزاعات والتصالح في الخصومات وتقوية الروابط، إنفاذًا لتوجيهات القيادة الحكيمة التي تحرص دائمًا على الإصلاح بين أبناء المجتمع, مثمنًا جهود اللجنة في الفترة الماضية.

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13:52ت م

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