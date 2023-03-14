

حائل 22 شعبان 1444 هـ الموافق 14 مارس 2023 م واس

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل في مكتبه اليوم ، فعاليات أسبوع البيئة بالمنطقة تحت شعار " بيئتك تعرفك " التي تستمر لمدة أسبوع وتشمل تنفيذ بعض البرامج التوعوية البيئية في مواقع متعددة بالمنطقة ، بالإضافة إلى برامج لدعم التشجير ونظافة المتنزهات والأودية ، وذلك بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الدكتور فهد الحسني ونائبه.

ونوه الأمير عبدالعزيز بن سعد بدعم القيادة الحكيمة - حفظها الله - لبرامج البيئة وتنمية الغطاء النباتي والحيواني ، مشيداً بجهود معالي وزير البيئة والمياه والزراعة وفرع الوزارة بالمنطقة، مؤكداً حرصه على دعم جميع البرامج البيئية والقائمين عليها ، حاثاً الجميع على التفاعل مع مختلف فعاليات وبرامج المحافظة على البيئة .

من جهته أوضح الدكتور الحسني أن فعاليات فرع الوزارة بالمنطقة خلال أسبوع البيئة 2023 تشمل مخيماً رئيسياً بمنتزه مشار والمشاركة مع جامعة حائل في مؤتمر البيئة ، وكذلك المشاركة في المعارض المقامة التابعة للجامعة ولأمانة المنطقة وإطلاق مبادرات تطوعية وتوزيع الشتلات وإقامة الفعاليات التوعوية في الأسواق .

م . ك // انتهـى /

13:47ت م

0093





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير منطقة حائل يدشّن فعاليات أسبوع البيئة " بيئتك تعرفك " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.