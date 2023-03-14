

الباحة 22شعبان 1444 هـ الموافق 14 مارس 2023 م واس

احتفت مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة منذ مطلع الأسبوع الحالي بيوم العلم الذي وافق 11 من شهر مارس الحالي عبر فعاليات وبرامج متنوعة ​ وأكد مدير عام التعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق حنش الزهراني أن الاحتفاء بيوم العلم يعد تأكيدًا على الاعتزاز بهويتنا الوطنية، وبرمزية رايتنا التاريخية وبما تحمله من الدلالات العظيمة، والمضامين العميقة لتاريخنا المتأصل، ولبطولات رجال وطننا الأفذاذ الذين رفعوا لولاء توحيد هذا الوطن العظيم تحت راية واحدة يعتز بها أبناؤه وبناته المواطنين والمواطنات ويدافعون عنها بالأرواح والسواعد، بما يروى قصة نضال عميق ووحدة أبدية بين الشعب وقادته منذ تأسيس هذه البلاد الطاهرة والعظيمة.

وأشار المدير العام للتعليم إلى أن مدارس المنطقة قد تفاعلت مع هذه المناسبة المجيدة عبر برامج تربوية متنوعة أبرزت الحرص على تعظيم العلم الوطني والتعريف بتاريخه ودلالاته الرمزية و أهمية المحافظة عليه من الامتهان لاحتوائه على كلمة التوحيد والسيف الذي يرمز إلى القوة والأنفة وعلو الحكمة والمكانة؛ بالإضافة لاستثمار جميع الحسابات الرسمية الإعلامية للإدارة والمكاتب والمدارس، وأوائل أوقات الحصة الدراسية للحديث عن تاريخ العلم السعودي ونشر ثقافة الحفاظ على العلم الوطني ورسم مراحل تطوره وبيان المفاهيم الخاصة به من حيث المقاييس والنقش والألوان، علاوة على تنفيذ المسابقات المتنوعة الثقافية والمسيرات الطلابية الكشفية لإبراز مكانة العلم في نفوس الطلبة و تعزيز روح الولاء والانتماء لهذا الوطن المعطاء والإخلاص ولقادته الأوفياء .

// انتهى //

13:41ت م

0091





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدارس تعليم الباحة تحتفي بيوم العلم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.