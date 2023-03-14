السعودية اليوم / سمو أمير الشرقية يلتقي الرئيس التنفيذي لـ هيئة "مدن"



الدمام 22 شعبان 1444 هـ الموافق 14 مارس 2023 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بديوان الإمارة اليوم، بالرئيس التنفيذي للهيئة

وأكد سموه دعم الحكومة الرشيدة -أيدها الله- في تطوير منظومة الصناعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي وخلق فرص العمل من خلال هذا القطاع، مثمناً جهود الهيئة في تطوير مشاريع المدن الصناعية وتطويرها تقنياً للإسهام في بناء مستقبل مزدهر ولتحقيق رؤية 2030.

واستمع سموه إلى شرح عن مشاريع "مدن" والخطط المستقبلية بالمنطقة الشرقية ومناقشة التحديات لتحقيق رؤية السعودية 2030 والإسهام في بناء طموح واقتصاد مزدهر، حيث توفر "الهيئة" 6 مدن صناعية بالمنطقة بمساحة مطورة تفوق 25 مليون متر وإجمالي عقودها تتجاوز 1650 عقداً صناعياً وخدمياً ولوجستياً، وبحجم استثمارات تزيد عن 40 مليار ريال، نتج عنه خلق وظائف 131 ألف وظيفة، منها 27 ألف موظف سعودي وقرابة 3 آلاف موظفة سعودية.

وتتولى "مدن" منذ العام 2001م تطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذْ تشرف حالياً على 36 مدينة صناعية في أنحاء المملكة تضم أكثر من 5 آلاف مصنع منتج وتحت الإنشاء والتأسيس، بجانب إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، كما تعمل على تطوير منظومتها الاستثمارية وتعزيزها بمعايير برنامج جودة الحياة لمواكبة تطلعات شركائها بالقطاع الخاص وتمكين دور المرأة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

حضر اللقاء نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال المهندس علي العمير ونائب الرئيس التنفيذي لتشغيل المدن الصناعية المهندس ماجد الشثري ومدير القطاع الشرقي بالهيئة المهندس علي الخشان.

// انتهى //

13:39ت م

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الدمام 22 شعبان 1444 هـ الموافق 14 مارس 2023 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بديوان الإمارة اليوم، بالرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" المهندس ماجد بن رافد العرقوبي.وأكد سموه دعم الحكومة الرشيدة -أيدها الله- في تطوير منظومة الصناعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي وخلق فرص العمل من خلال هذا القطاع، مثمناً جهود الهيئة في تطوير مشاريع المدن الصناعية وتطويرها تقنياً للإسهام في بناء مستقبل مزدهر ولتحقيق رؤية 2030.واستمع سموه إلى شرح عن مشاريع "مدن" والخطط المستقبلية بالمنطقة الشرقية ومناقشة التحديات لتحقيق رؤية السعودية 2030 والإسهام في بناء طموح واقتصاد مزدهر، حيث توفر "الهيئة" 6 مدن صناعية بالمنطقة بمساحة مطورة تفوق 25 مليون متر وإجمالي عقودها تتجاوز 1650 عقداً صناعياً وخدمياً ولوجستياً، وبحجم استثمارات تزيد عن 40 مليار ريال، نتج عنه خلق وظائف 131 ألف وظيفة، منها 27 ألف موظف سعودي وقرابة 3 آلاف موظفة سعودية.وتتولى "مدن" منذ العام 2001م تطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذْ تشرف حالياً على 36 مدينة صناعية في أنحاء المملكة تضم أكثر من 5 آلاف مصنع منتج وتحت الإنشاء والتأسيس، بجانب إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، كما تعمل على تطوير منظومتها الاستثمارية وتعزيزها بمعايير برنامج جودة الحياة لمواكبة تطلعات شركائها بالقطاع الخاص وتمكين دور المرأة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.حضر اللقاء نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال المهندس علي العمير ونائب الرئيس التنفيذي لتشغيل المدن الصناعية المهندس ماجد الشثري ومدير القطاع الشرقي بالهيئة المهندس علي الخشان.// انتهى //13:39ت م0088

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