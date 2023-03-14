

الدمام 22 شعبان 1444 هـ الموافق 14 مارس 2023 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمقر الإمارة اليوم الرئيس التنفيذي للهيئة

وثمن سموه جهود الهيئة في العمل على تطوير الصناعة وتوطين التقنية، التي ظهرت ثمارها على بعض المدن الصناعية التي تشرف عليها الهيئة، وهي تأتي لتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030 .

واستمع سمو نائب أمير المنطقة الشرقية إلى شرح عن مشاريع "مدن" والخطط المستقبلية بالمنطقة ومناقشة التحديات لتحقيق رؤية 2030 والإسهام في بناء طموح واقتصاد مزدهر.

وأشار المهندس العرقوبي إلى توفر "الهيئة" 6 مدن صناعية بالمنطقة بمساحة مطورة تفوق 25 مليون متر، وإجمالي عقودها تتجاوز 1650 عقداً صناعياً وخدمياً ولوجستياً، وبحجم استثمارات تزيد عن 40 مليار ريال، نتج عنه خلق وظائف 131 ألف وظيفة، معرباً عن الشكر الجزيل لسمو نائب أمير الشرقية على دعمه لمشاريع الصناعة في المنطقة.

// انتهى //

13:34ت م

0085



الدمام 22 شعبان 1444 هـ الموافق 14 مارس 2023 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمقر الإمارة اليوم الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" المهندس ماجد بن رافد العرقوبي.وثمن سموه جهود الهيئة في العمل على تطوير الصناعة وتوطين التقنية، التي ظهرت ثمارها على بعض المدن الصناعية التي تشرف عليها الهيئة، وهي تأتي لتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030 .واستمع سمو نائب أمير المنطقة الشرقية إلى شرح عن مشاريع "مدن" والخطط المستقبلية بالمنطقة ومناقشة التحديات لتحقيق رؤية 2030 والإسهام في بناء طموح واقتصاد مزدهر.وأشار المهندس العرقوبي إلى توفر "الهيئة" 6 مدن صناعية بالمنطقة بمساحة مطورة تفوق 25 مليون متر، وإجمالي عقودها تتجاوز 1650 عقداً صناعياً وخدمياً ولوجستياً، وبحجم استثمارات تزيد عن 40 مليار ريال، نتج عنه خلق وظائف 131 ألف وظيفة، معرباً عن الشكر الجزيل لسمو نائب أمير الشرقية على دعمه لمشاريع الصناعة في المنطقة.// انتهى //13:34ت م0085

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو نائب أمير الشرقية يلتقي الرئيس التنفيذي لهيئة "مدن" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.