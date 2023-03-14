السعودية اليوم / إدارة البيانات بالتدريب التقني والمهني تحقق 85% في قياس نضج البيانات الحكومية لعام 2022



الرياض 22 شعبان 1444 هـ الموافق 14 مارس 2023 م واس

حقق مكتب إدارة البيانات بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المستوى الرابع بنسبة 85 % في تقرير قياس نضج البيانات لعام 2022م، الصادر من الهيئة

وأوضح معالي المحافظ الدكتور أحمد بن فهد الفهيد أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أولت اهتماماً في حوكمة البيانات ووثائقها التنظيمية مع الأنظمة والسياسات الوطنية الصادرة في مجال إدارة البيانات، وحماية البيانات الشخصية، وتعزيز مشاركة البيانات مع الجهات والأفراد، مؤكداً على حرص المؤسسة على الإسهام في تحقيق الأهداف الوطنية لتعزيز وتنمية البيانات كأصول وطنية من خلال المشاركة في المشروعات الاستراتيجية للبيانات .

من جهتها أكدت مدير مكتب إدارة البيانات نورة السبيعي أن هذه النتيجة - ولله الحمد – تحققت من خلال اهتمام المؤسسة بتأسيس مكتب إدارة البيانات، وربطه مباشرة بالمسؤول الأول بالمؤسسة، وبحوكمة البيانات وتحديد الأدوار والمسؤوليات المرتبطة بها، وكذلك التخطيط لإدارة البيانات وحماية البيانات الشخصية، كما يتم العمل باستمرار على نشر ثقافة البيانات وتوعية منسوبي المؤسسة بأهمية البيانات وحماية البيانات الشخصية.

// انتهى //

13:34ت م

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الرياض 22 شعبان 1444 هـ الموافق 14 مارس 2023 م واسحقق مكتب إدارة البيانات بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المستوى الرابع بنسبة 85 % في تقرير قياس نضج البيانات لعام 2022م، الصادر من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، حيث يعتبر المستوى الخامس هو المستوى الأعلى لتقييم نضج مكاتب البيانات الحكومية، إضافةً إلى تحقيق المرتبة 15 بين 55 جهة في المستوى الرابع، وفي المرتبة 38 بين 170 جهة حكومية تم قياسها.وأوضح معالي المحافظ الدكتور أحمد بن فهد الفهيد أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أولت اهتماماً في حوكمة البيانات ووثائقها التنظيمية مع الأنظمة والسياسات الوطنية الصادرة في مجال إدارة البيانات، وحماية البيانات الشخصية، وتعزيز مشاركة البيانات مع الجهات والأفراد، مؤكداً على حرص المؤسسة على الإسهام في تحقيق الأهداف الوطنية لتعزيز وتنمية البيانات كأصول وطنية من خلال المشاركة في المشروعات الاستراتيجية للبيانات .من جهتها أكدت مدير مكتب إدارة البيانات نورة السبيعي أن هذه النتيجة - ولله الحمد – تحققت من خلال اهتمام المؤسسة بتأسيس مكتب إدارة البيانات، وربطه مباشرة بالمسؤول الأول بالمؤسسة، وبحوكمة البيانات وتحديد الأدوار والمسؤوليات المرتبطة بها، وكذلك التخطيط لإدارة البيانات وحماية البيانات الشخصية، كما يتم العمل باستمرار على نشر ثقافة البيانات وتوعية منسوبي المؤسسة بأهمية البيانات وحماية البيانات الشخصية.// انتهى //13:34ت م0084

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