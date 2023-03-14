السعودية اليوم / "الصحة"تنظم الملتقى العلمي عن فصل وتصنيع مشتقات البلازما واليقظة الدموية



الرياض 22 شعبان 1444 هـ الموافق 14 مارس 2023 م واس

برعاية معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، تنظم "الصحة" الملتقى العلمي بعنوان "فصل وتصنيع مشتقات البلازما واليقظة الدموية" ممثلةً بمركز الخدمات الصحية المساندة، وذلك خلال الفترة من 16 - 15 مارس 2023م في فندق كراون بلازا بمدينة الرياض.

وأوضحت الوزارة أن الملتقى سيناقش عدداً من المحاور أهمها: التعريف بالمعايير الخاصة بجميع وتصنيع مشتقات البلازما، واستعراض المستجدات في مجال تصنيع البلازما ومشتقاتها، والتعرف على التحديات الأكثر أهمية في مجال تصنيع البلازما ومشتقاتها، وذلك بالتعاون مع جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية "دمي"، والهيئة العربية لخدمات نقل الدم ، بحضور عددٍ من المختصين الدوليين والمحليين في هذا المجال، مشيرة إلى أن الملتقى يتضمن (12) ساعة تعليمية معتمدة من الهيئة

يذكر أن مركز الخدمات الصحية المساندة يقوم بتوفير العديد من الوسائل التشخيصية للمختبرات وبنوك الدم ومراكز الخدمات الطبية الشرعية بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، ويعمل على رفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة من خلال وضع مؤشرات للقياس وتجويد الخدمة، وتحقيق رضا المستفيدين.

// انتهى //

13:25ت م

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الرياض 22 شعبان 1444 هـ الموافق 14 مارس 2023 م واسبرعاية معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، تنظم "الصحة" الملتقى العلمي بعنوان "فصل وتصنيع مشتقات البلازما واليقظة الدموية" ممثلةً بمركز الخدمات الصحية المساندة، وذلك خلال الفترة من 16 - 15 مارس 2023م في فندق كراون بلازا بمدينة الرياض.وأوضحت الوزارة أن الملتقى سيناقش عدداً من المحاور أهمها: التعريف بالمعايير الخاصة بجميع وتصنيع مشتقات البلازما، واستعراض المستجدات في مجال تصنيع البلازما ومشتقاتها، والتعرف على التحديات الأكثر أهمية في مجال تصنيع البلازما ومشتقاتها، وذلك بالتعاون مع جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية "دمي"، والهيئة العربية لخدمات نقل الدم ، بحضور عددٍ من المختصين الدوليين والمحليين في هذا المجال، مشيرة إلى أن الملتقى يتضمن (12) ساعة تعليمية معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية .يذكر أن مركز الخدمات الصحية المساندة يقوم بتوفير العديد من الوسائل التشخيصية للمختبرات وبنوك الدم ومراكز الخدمات الطبية الشرعية بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، ويعمل على رفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة من خلال وضع مؤشرات للقياس وتجويد الخدمة، وتحقيق رضا المستفيدين.// انتهى //13:25ت م0079

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