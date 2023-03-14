السعودية اليوم / صحة الحدود الشمالية تطلق حملة أمش 30 لتعزيز رياضية المشي



عرعر 22 شعبان 1444 هـ الموافق 14 مارس 2023 م واس

أطلقت صحة منطقة الحدود الشمالية أمس, حملة "أمش 30" بمضمار المساعدية بعرعر، وذلك لتعزيز

وتضمنت الحملة إيجاد العديد من الأركان التوعوية والتي شملت ركن لمستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد، إضافةً للعديد من الجهات المشاركة ذات العلاقة .

وتهدف الحملة إلى تعزيز الثقافة المجتمعية حول أهمية المشي للوقاية من الأمراض, وتحسين الصحة، ورفع نسبة ممارسي رياضة المشي في المملكة تماشياً مع أهداف رؤية 2030 .

// انتهى //

13:08ت م

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عرعر 22 شعبان 1444 هـ الموافق 14 مارس 2023 م واسأطلقت صحة منطقة الحدود الشمالية أمس, حملة "أمش 30" بمضمار المساعدية بعرعر، وذلك لتعزيز رياضة المشي وتزامناً مع الحملة التوعوية للمشي التى أطلقتها وزارة الصحة بمشاركة عدد من المواطنين والمقيمين بالتعاون مع فرع الهلال الأحمر السعودية وأمانة المنطقة .وتضمنت الحملة إيجاد العديد من الأركان التوعوية والتي شملت ركن لمستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد، إضافةً للعديد من الجهات المشاركة ذات العلاقة .وتهدف الحملة إلى تعزيز الثقافة المجتمعية حول أهمية المشي للوقاية من الأمراض, وتحسين الصحة، ورفع نسبة ممارسي رياضة المشي في المملكة تماشياً مع أهداف رؤية 2030 .// انتهى //13:08ت م0077

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