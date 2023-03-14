

جزر فرسان 22 شعبان 1444 هـ الموافق 14 مارس 2023 م واس

تنطلق بمحافظة جزر فرسان يوم غد، فعاليات المعسكر الكشفي التقني والبرنامج الوطني للهوايات ، الذي ينفذه فرع الكلية التقنية للبنين بالمحافظة بالشراكة مع الكلية التقنية للبنين بمحافظة العيدابي تحت إشراف الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة جازان، وبدعم من صندوق المتدربين الرئيسي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

ويشارك في المعسكر، الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، أكثر من 130 متدرباً ومتدربة وقائد كشفي من جميع منشآت التدريب التقني والمهني بمنطقة جازان، ويهدف لإبراز الدور التربوي للحركة الكشفية ويستثمر وينظم أوقات الفراغ لكشافة التدريب التقني والمهني وينمي قدراتهم الكشفية ويعزز القيم الوطنية والدينية ، ويغرس حب العمل التطوعي لدى المشاركين ومن خلاله يتم تبادل الخبرات الكشفية، ويؤهل قيادة كشفية جديدة في الميدان الكشفي.

ويسهم المعسكر في رفع أعداد المنتمين للحركة الكشفية حول المملكة، ويحقق الجودة في العمل الكشفي التقني والتوسع والتنوع في مجالاته في ظل الاهتمام الكبير الذي تولية حكومتنا الرشيدة - أعزها الله- لمثل هذه المعسكرات الكشفية.

// انتهى //

13:03ت م

0075





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / فرع الكلية التقنية للبنين بجزر فرسان يطلق فعاليات المعسكر الكشفي التقني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.