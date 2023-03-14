شكرا لقرائتكم خبر عن أخر تطورات إصابة نجم الأهلي وموقفه من العودة إلى التدريبات والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يعاني أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، من إصابة قوية لحقت به خلال مشاركته مع الفريق ضد نظيره نادي الرياض، في اللقاء الذي خسر فيه الأهلي بهدفين دون رد، ضمن منافسات دوري يلو السعودي.

تطورات إصابة رياض بودبوز لاعب الأهلي

وأوضحت تقارير صحفية عبر صحيفة الرياضية، أخر تطورات إصابة النجم الجزائري رياض بودبوز، المحترف بصفوف النادي الأهلي.

وأكدت صحيفة "الرياضية"، على أن نتيجة التشخيص المبدئي لإصابة رياض بودبوز، أثبتت أن الإصابة التي لحقب به في مفصل القدم تلاشت تماما، ولكن طبيب الأهلي فضَّل إراحة النجم الجزائري من التدريبات الصباحية.

جاء طلب طبيب الأهلي بإبعاد بودبوز عن التدريبات، من أجل منحه مزيدا من الراحة للاطمئنان على حالته بعد معاناته من الشد العضلي.

موقف الأهلي من جدول ترتيب دوري يلو السعودي

ويحتل النادي الأهلي، المركز الأول من جدول ترتيب دوري يلو السعودي، وذلك برصيد 52 نقطة من 25 مباراة، بفارق نقطتين عن الحزم، الذي يحتل الوصافة برصيد 50 نقطة، بينما رفع الرياض رصيده إلى 48 نقطة، ليحتل المركز الثالث.