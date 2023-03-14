شكرا لقرائتكم خبر عن أولى طلبات ميسي للانتقال إلى الهلال السعودي بالمريكاتو الصيفي القادم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تداولت العديد من التقارير الصحفية خلال الفترة الأخيرة حول اقتراب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من الانتقال إلى صفوف الهلال السعودي بالمريكاتو الصيفي القادم.

ميسي يحدد شروطه للانتقال إلى الهلال

وكشفت تقارير صحفية، على أن إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، قد دخلت في مفاوضات مع ميسي ووالده، من أجل إقناعه بالانتقال واللعب داخل المملكة العربية السعودية، بداية من الموسم المقبل.

وأكد الصحفي جايمي أستراين لبرنامج "الشيرينجيو" الإسباني، على أن ميسي وضع شرطًا وحيدًا من أجل اللعب في الدوري السعودي وهو أن يتقاضى أموالًا أكثر من البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر.

وطلب والد ميسي، من إدارة الهلال مبلغ قيمته 600 مليون يورو في الموسم الواحد من أجل أن يرتدي نجله قميص الزعيم في موسم 2023/2024.

موقف باريس سان جيرمان من رحيل ميسي

ومازال مجلس إدارة نادي باريس سان جيرمان، متمسكًا ببقاء ليونيل ميسي، في الموسم المقبل، رغم فشل الفريق هذا العام في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا بعد الخروج على يد بايرن ميونخ الألماني.