شكرا لقرائتكم خبر عن كأس الملك.. مفاجآت بالجملة في تشكيل النصر المتوقع أمام أبها والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتجه أنظار العديد من عشاق الكرة السعودية في جميع أنحاء العالم، إلى لقاء يجمع بين النصر وأبها مساء اليوم الثلاثاء الموافق 14 من شهر مارس الجاري، ضمن منافسات الدور الربع النهائي من كأس الملك 2022/2023.

النصر وأبها

ويسعى النصر بقيادة الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى تحقيق فوز لا بديل عنه، ليعوض جماهيره عن الخسارة الماضية أمام الاتحاد في الدوري السعودي.

وحسم الاتحاد كلاسكيو دوري روشن بفوزه الشاق على كتيبة العالمي بهدف، بعد مباراة عصيبة من جانب الطرفين.

توقيت مباراة النصر وأبها والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يستضيف "مرسول بارك" معقل النصر، لقاء الفريق المرتقب أمام أبها في منافسات كأس الملك.

وتبدأ انطلاقة المباراة مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

على أن تذاع أحداث اللقاء المرتقب بين الطرفين عبر شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية، الناقل الحصري لجميع مجريات دورني روشن في الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية السمراء.

تشكيل النصر المتوقع أمام أبها في كأس الملك

من المتوقع أن يدخل رودي جارسيا بالتشكيل التالي أمام الضيوف..

في حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: كونان، ألفارو جونزاليس، عبدالإله العمري، سلطان الغنام.

خط الوسط: عبدالله الخبيري، عبدالمجيد الصليهم، عبدالرحمن غريب، سامي النجعي، أندرسون تاليسكا.

وفي الهجوم: كريستيانو رونالدو.