السعودية اليوم / وزارة الشؤون الإسلامية تنفذ مجموعة من البرامج والأنشطة خلال شهر رمضان المبارك في عدد من دول العالم



الرياض 22 شعبان 1444 هـ الموافق 14 مارس 2023 م واس

تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مجموعة من البرامج والأنشطة خارج المملكة خلال شهر رمضان لهذا العام 1444هـ، في عدد من الدول من مختلف قارات العالم، وذلك عبر الملحقيات الدينية ومكاتب الدعوة والمراكز الإسلامية التابعة للوزارة، بالتعاون مع سفارات المملكة.

وتتضمن البرامج المنفذة هذا العام برنامج خادم الحرمين الشريفين لإفطار الصائمين في 40 دولة، وبرنامج هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور حيث تم تخصيص 500 طن سيتم توزيعها على 60 دولة.

وأشار معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، إلى أن هذه البرامج تجسد رسالة المملكة السامية في خدمة الإسلام والمسلمين في العالم خلال شهر رمضان، واهتمام قيادة هذه البلاد المباركة بكل ما يلامس حاجات المسلمين، ويعينهم على أداء فريضة الصوم, داعياً الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.

يذكر أن تنظيم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لمثل هذه البرامج خارج المملكة؛ يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها والتي تُجسّد من خلالها رسالة المملكة ممثلة بقيادتها الرشيدة في خدمتها للإسلام والمسلمين، وكذلك تأكيداً لدورها الكبير في ذلك.

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11:00ت م

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