السعودية اليوم/ أمانة الشرقية تناقش أبرز أعمال ومعايير التسمية والترقيم بحاضرة الدمام



الدمام 22 شعبان 1444 هـ الموافق 14 مارس 2023 م واس

ناقش أمين المنقطة الشرقية بالإنابة المهندس مازن بخرجي خلال اجتماع لجنة التسمية والترقيم بحاضرة الدمام والبلديات أمس، أبرز الأعمال والمستجدات في هذا الشأن، منها طلبات تسمية بعض الشوارع، وعرض معايير التقييم واعتمادها، وأهم المقترحات والتوصيات التي تم طرحها.

وجرى خلال الاجتماع تقديم عرضٍ مفصلٍ عن الأسماء المطروحة للمناقشة والتصويت، وأهم المعايير التي تقوم على الإنجازات الوطنية، والإسهامات المجتمعية والاقتصادية، والدينية والرياضية، وتمثيل الوطن في المحافل والملتقيات والمؤتمرات الوطنية والدولية، إضافة إلى اختيار الشخصيات الوطنية المميزة من أبناء المنطقة.

وأكد المهندس بخرجي، على أهمية اختيار المعايير، ودور اللجنة فما يتم طرحه من مقترحات والوقوف على سير أعمالها، مع النظر في الطلبات المقدمة، ووضع التوصيات والملاحظات، مشيرا إلى أنه جرى مناقشة أبرز طلبات تسمية بعض الشوارع وتصويت طلبات التسمية بناء على المعايير، والرفع بالنتائج.

// انتهى//

10:49ت م

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