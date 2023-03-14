السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تجند أكثر من 13 ألف عامل و900 معدة خلال شهر رمضان المبارك



مكة المكرمة 22 شعبان 1444 هـ الموافق 14 مارس 2023 م واس

جندت أمانة العاصمة المقدسة أكثر من 13 ألف عامل لتنفيذ خطتها خلال شهر رمضان المبارك مجهزين بحوالي (912) من معدات النظافة المختلفة كما تم توزيع أكثر من (87,000) حاوية داخل الأحياء والمخططات السكنية وتشغيل عدد من المحطات الإنتقالية لتجميع النفايات في نطاق البلديات الفرعية .

وخصصت الأمانة عدد من الفرق الخاصة لمكافحة الحشرات ، والتي تبلغ قواها العاملة أكثر من (1175) بين فنيي مكافحة وأخصائيين، ومجهزين بأكثر من (2200) من الأجهزة والأدوات والمعدات الخاصة بأعمال المكافحة مثلاً لضبابات وأجهزة الرش الآلي والأجهزة اليدوية وأجهزة الهيدروجين وغيرها، وتعمل هذه الفرق على فترتين صباحية ومسائية أما فرق النظافة فسيكون عملها على مدار 24 ساعة في المنطقة المركزية وذلك بنظام الورديات في حين تم تجهيز وتهيئة عدد من الصناديق الضاغطة للنفايات في المنطقة المركزية وذلك للتخلص السريع والآمن من النفايات وخاصة في المناطق المزدحمة التي تصعب فيها حركة السيارات.

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10:48ت م

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