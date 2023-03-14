السعودية اليوم / أمانة منطقة جازان تباشر عمليات نزح مياه الأمطار من محافظة الدرب



جيزان 22 شعبان 1444 هـ الموافق 14 مارس 2023 م واس

باشرت فرق الطوارئ بأمانة منطقة جازان عمليات نزح مياه الأمطار من شوارع وميادين محافظة الدرب جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة الليلة الماضية .

وأفاد رئيس بلدية محافظة الدرب المهندس أحمد بن محمد الأحوس ، أن البلدية سخرت كامل طاقاتها بالمعدات، والكوادر البشرية والميدانية منذ وقت مبكر حرصاً منها على سلامة الأرواح والممتلكات ، ومتابعة البلاغات الواردة من قبل المواطنين والمقيمين والتعامل معها ومعالجتها بسرعة عالية.

ودعا الأحوس، الجميع، إلى التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن كل ملاحظة تشكل خطورة على الفرد والمجتمع من خلال رقم البلاغات الموحد لأمانة منطقة جازان ٩٤٠.

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09:48ت م

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