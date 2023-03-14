السعودية اليوم / مقتل 99 شخصًا جراء عاصفة استوائية في مالاوي



ليلونجوي 22 شعبان 1444 هـ الموافق 14 مارس 2023 م واس

لقي نحو 99 شخصًا حتفهم في مالاوي جراء العاصفة الاستوائية "فريدي"، والتي أحدثت حالة من الدمار في جنوب شرق أفريقيا للمرة الثانية خلال شهر واحد.

وأعلن رئيس جمهورية مالاوي لازاروس تشاكويرا، حالة الطوارئ في المناطق الأكثر تضرراً في الجنوب.

وقد تسبب الإعصار في وفاة 134 شخصا في كل من مالاوي وموزمبيق ومدغشقر، في ظل توقعات باستمرار الأمطار الغزيرة والفيضانات الناجمة عن العاصفة حتى يوم غد الأربعاء.

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