السعودية اليوم / شؤون الحرمين تُنظم ورشة "منهجية العمل الإحصائي في موسم رمضان المبارك"



مكة المكرمة22 شعبان 1444 هـ الموافق 14 مارس 2023 م واس

نظمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بالإدارة العامة للتخطيط الإستراتيجي النسائي ،أمس، ورشة عمل بعنوان "منهجية العمل الإحصائي في موسم رمضان المبارك 1444هـ".

وأوضحت مديرة وحدة الإحصاء والمعلومات النسائية صفاء بنت معيد الدعدي أن الورش تهدف إلى تحسين جودة الأعمال المُخرجة من قِبل الإدارات, مشيرةً إلى ان الورشة تأتي في إطار استعداد العمل الإحصائي لموسم رمضان .

وتناولت عددًا من المحاور من أبرزها منهجية العمل الإحصائي بموسم رمضان المبارك وآلية طلب نشر الإحصائيات للوكالات النسائية بالمسجد الحرام وأبرز الملاحظات على نماذج الإحصائيات الشهرية السابقة وتم في ختام الورشة إرسال بروشور يلخص محاور الورشة عبر الإيميلات الخاصة بالوكالات لتعم المنفعة للجميع .

من جانبها عقدت وكالة المشاريع والدراسات الهندسية بالرئاسة، اجتماعاً لاستعراض استحداث مبادرات نوعية تعمل على تطوير مرافق المسجد الحرام وتهيئتها لخدمة ذوي الإعاقة والتي تعتبر أحد مخرجات مشروع الوصول الشامل للمساهمة في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن بالمسجد الحرام ومرافقه، انطلاقاً من أحد أهم مرتكزات خطة الرئاسة الإستراتيجية 2024 في حسن وفادة القاصدين بهدف بناء القدرة على إثراء تجربة القاصدين وتهيئة البيئة التعبدية التي تلبي احتياجاتهم ورغباتهم بمختلف فئاتهم وأحوالهم وأعمارهم .

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