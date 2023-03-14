شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يقدم عرض ناري لضم نجم كريستال بالاس في الصيف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن نادي اتحاد جدة قدم عرضًا من أجل ضم نجم كريستال بالاس، لتدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي.

ويرغب اتحاد جدة، في تدعيم صفوف الفريق السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية، لمواصلة المنافسة في البطولات.

اتحاد جدة يقترب من ضم نجم كريستال بالاس

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أن اتحاد جدة يرغب في ضم ويلفريد زاها لاعب كريستال بالاس، خلال الصيف القادم.

وسوف ينتهي عقد ويلفريد زاها مع كريستال بالاس، في نهاية صيف 2023 الجاري.

وأردفت الصحيفة أن اتحاد جدة قدم عرض لضم زاها، مقابل 9 ملايين جنيه إسترليني سنويًا، بعد الضرائب.

وقدم اتحاد جدة لـ زاها راتبًا أسبوعيًا قدره 200 ألف جنيه إسترليني، بما في ذلك المكافآت والمدفوعات الأخرى.

وأكدت الصحيفة أنه هناك نادي سعودي آخر يرغب في ضم زاها، لذلك دخل اتحاد جدة في منافسة معه لضم اللاعب في الميركاتو الصيفي.