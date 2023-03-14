اخبار السعوديه

317 مليونا للحكومة الرقمية والأولوية لبيئة العمل - #عاجل

0 نشر
0 تبليغ

ارتفع إجمالي البرامج المعتمدة لهيئة الحكومة الرقمية في العام الحالي إلى 317.5 مليون ريال، مقارنة بالعام الماضي حيث بلغت 282.650 مليون ريال، في وقت ارتفعت الميزانية إلى 330 مليون ريال مقابل 284.650 مليون ريال العام الماضي، فيما تصدر مشروع تطوير بيئة العمل ترميم المبنى والموقع العام، بـ24 مليون ريال، ومشروع الأعمال الكهربائية والميكانيكية ثانيا بـ14.9 مليون ريال، وتنظيم ملتقى ومنتديات ثالثا بـ14.184 مليون ريال، ومشروع دعم الرخص والخدمات رابعا بـ11.464 مليون ريال، وخدمات الأمن السيبراني خامسا بـ6 ملايين ريال.

اعتمادات

كشف تقرير الهيئة الرقمية للعام الحالي إجمالي اعتماد النفقات العامة التي بلغت 11 مليونا، واعتماد البرامج 317 مليونا، المنصرف منها 26.127.271 مليون ريال، وبلغ اعتماد المشاريع 1.5 مليون ريال.

24 منافسة

سجل إجمالي المنافسة العام الماضي 24 منافسة، منها 21 منافسة عامة بنسبة 87.5%، و2 شراء مباشر، ومنافسة اتفاقية إطارية، وشهدت 3 منافسات لم يتم الإعلان عنها بنسبة 12.5%، و6 منافسات ملغية بنسبة 25%، وترسية كاملة 15 منافسة بنسبة 62.5%.

برامج ونفقات

330 مليونا ارتفاع ميزانية الهيئة الرقمية

317.5 مليونا قيمة البرامج

11 مليونا للنفقات العامة

1.5 مليون اعتماد البرامج

24 منافسة العام الماضي

87.5 % منافسة عامة

%62.5 ترسية كاملة

%25 منافسات ألغيت

%12.5 لم يتم الإعلان عنها

الأكثر مشاريع منافسة:

تطوير بيئة العمل: 24 مليونا

الأعمال الكهربائية والميكانيكية: 14.9 مليونا

ملتقى ومنتديات: 14.184 مليونا

دعم الرخص والخدمات: 11.464 مليونا

خدمات الأمن السيبراني: 6 ملايين


كانت هذه تفاصيل خبر 317 مليونا للحكومة الرقمية والأولوية لبيئة العمل - #عاجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا