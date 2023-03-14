317 مليونا للحكومة الرقمية والأولوية لبيئة العمل - #عاجل

ارتفع إجمالي البرامج المعتمدة لهيئة الحكومة الرقمية في العام الحالي إلى 317.5 مليون ريال، مقارنة بالعام الماضي حيث بلغت 282.650 مليون ريال، في وقت ارتفعت الميزانية إلى 330 مليون ريال مقابل 284.650 مليون ريال العام الماضي، فيما تصدر مشروع تطوير بيئة العمل ترميم المبنى والموقع العام، بـ24 مليون ريال، ومشروع الأعمال الكهربائية والميكانيكية ثانيا بـ14.9 مليون ريال، وتنظيم ملتقى ومنتديات ثالثا بـ14.184 مليون ريال، ومشروع دعم الرخص والخدمات رابعا بـ11.464 مليون ريال، وخدمات الأمن السيبراني خامسا بـ6 ملايين ريال.

اعتمادات

كشف تقرير الهيئة الرقمية للعام الحالي إجمالي اعتماد النفقات العامة التي بلغت 11 مليونا، واعتماد البرامج 317 مليونا، المنصرف منها 26.127.271 مليون ريال، وبلغ اعتماد المشاريع 1.5 مليون ريال.

24 منافسة

سجل إجمالي المنافسة العام الماضي 24 منافسة، منها 21 منافسة عامة بنسبة 87.5%، و2 شراء مباشر، ومنافسة اتفاقية إطارية، وشهدت 3 منافسات لم يتم الإعلان عنها بنسبة 12.5%، و6 منافسات ملغية بنسبة 25%، وترسية كاملة 15 منافسة بنسبة 62.5%.

برامج ونفقات

330 مليونا ارتفاع ميزانية الهيئة الرقمية

317.5 مليونا قيمة البرامج

11 مليونا للنفقات العامة

1.5 مليون اعتماد البرامج

24 منافسة العام الماضي

87.5 % منافسة عامة

%62.5 ترسية كاملة

%25 منافسات ألغيت

%12.5 لم يتم الإعلان عنها

الأكثر مشاريع منافسة:

تطوير بيئة العمل: 24 مليونا

الأعمال الكهربائية والميكانيكية: 14.9 مليونا

ملتقى ومنتديات: 14.184 مليونا

دعم الرخص والخدمات: 11.464 مليونا

خدمات الأمن السيبراني: 6 ملايين