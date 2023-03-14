317 مليونا للحكومة الرقمية والأولوية لبيئة العمل - #عاجل

اعتمادات
كشف تقرير الهيئة الرقمية للعام الحالي إجمالي اعتماد النفقات العامة التي بلغت 11 مليونا، واعتماد البرامج 317 مليونا، المنصرف منها 26.127.271 مليون ريال، وبلغ اعتماد المشاريع 1.5 مليون ريال.
24 منافسة
سجل إجمالي المنافسة العام الماضي 24 منافسة، منها 21 منافسة عامة بنسبة 87.5%، و2 شراء مباشر، ومنافسة اتفاقية إطارية، وشهدت 3 منافسات لم يتم الإعلان عنها بنسبة 12.5%، و6 منافسات ملغية بنسبة 25%، وترسية كاملة 15 منافسة بنسبة 62.5%.
برامج ونفقات
330 مليونا ارتفاع ميزانية الهيئة الرقمية
317.5 مليونا قيمة البرامج
11 مليونا للنفقات العامة
1.5 مليون اعتماد البرامج
24 منافسة العام الماضي
87.5 % منافسة عامة
%62.5 ترسية كاملة
%25 منافسات ألغيت
%12.5 لم يتم الإعلان عنها
الأكثر مشاريع منافسة:
تطوير بيئة العمل: 24 مليونا
الأعمال الكهربائية والميكانيكية: 14.9 مليونا
ملتقى ومنتديات: 14.184 مليونا
دعم الرخص والخدمات: 11.464 مليونا
خدمات الأمن السيبراني: 6 ملايين
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