السعودية اليوم / تعليق الدراسة الحضورية في بعض قطاعات إدارة تعليم صبيا



صبيا 22 شعبان 1444 هـ الموافق 14 مارس 2023 م واس

حوَّلت إدارة تعليم محافظة صبيا الدراسة عن بُعد نظرًا للحالة المطرية التي تشهدها المنطقة في عدد من القطاعات التي تشرف عليها الإدارة تعليميا.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم صبيا إبراهيم الحازمي أنه بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر تحويل الدراسة - عن بُعد - عبر

// انتهى //

01:28ت م

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صبيا 22 شعبان 1444 هـ الموافق 14 مارس 2023 م واسحوَّلت إدارة تعليم محافظة صبيا الدراسة عن بُعد نظرًا للحالة المطرية التي تشهدها المنطقة في عدد من القطاعات التي تشرف عليها الإدارة تعليميا.وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم صبيا إبراهيم الحازمي أنه بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر تحويل الدراسة - عن بُعد - عبر منصة مدرستي ليوم غد الثلاثاء بمدارس محافظات فيفاء والداير بني مالك والعيدابي وهروب والريث والدرب لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم، إضافة لمدارس قطاع مركز الفطيحة التابع لمكتب تعليم بيش.// انتهى //01:28ت م0010

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