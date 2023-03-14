السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يتناول في جلسته الأسبوعية الوسطية والاعتدال في سيرة الملك عبدالعزيز



بريدة 22 شعبان 1444 هـ الموافق 14 مارس 2023 م واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، أن المؤسس الملك عبدالعزيز - طيّب الله ثراه - واجه التطرّف والغلو بمنهج الوسطية والاعتدال، واستمر في قيادة مسيرة هذه البلاد بما يتفق مع الشريعة الإسلامية والكتاب والسنّة.

جاء ذلك خلال الجلسة الأسبوعية لسمو أمير القصيم أمس الاثنين، بعنوان: الوسطية والاعتدال في سيرة الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه-، بمشاركة نخبة من المتحدثين، بقصر التوحيد بمدينة بريدة، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان وعدد من المسؤولين والأهالي بالمنطقة.

وقال سموه: يجب أن نعطي سيرة الملك المؤسس - طيب الله ثراه - الحق الكبير في هذا الجانب كونه كان في قمّة منهج الوسطية والاعتدال، مشيرا إلى أنه يتطلّع من الباحثين والمفكرين المزيد من البحث في هذا الجانب، كون سيرة المؤسس مليئة بالمواقف الداخلية والخارجية التي كانت تدل على حرصه على الالتزام بمنهج الوسطية والاعتدال والتزامه بمبدأ استصلاح الرجال.

وأشار سمو أمير القصيم خلال حديثه بأن المعلومات التاريخية التي تسلّط الضوء على سيرة ومسيرة الملك المؤسس - طيب الله ثراه - تبين أن الملك عبدالعزيز سار على منهج الوسطية والاعتدال، وواجه بهذا المنهج التحديات الكبيرة، التي كانت تحاول إعاقة مسيرة هذه البلاد، ولكنّه -رحمه الله- أبى إلا أن يستمر في مسيرته بما يتفق مع الكتاب والسنّة.

وشهدت الجلسة مشاركة المفكر الدكتور عبدالملك آل الشيخ، أشار فيها إلى حال البلاد ما قبل المملكة وتعزيز ذلك في كفاءة وقدرات الملك عبدالعزيز الكاريزماتية وفقا للنظريات السياسية الحديثة.

وطرح الدكتور آل الشيخ تساؤلاً، كيف وصلنا إلى ما وصلنا إليه بالمملكة، مشيراً إلى أن ذلك جاء نتيجة للاعتدال والوسطية التي كانت منهج الملك عبدالعزيز منذ بداية توحيد المملكة، وانتقال هذا المنهج إلى بيت الحكم السعودي، واستمر مع هذه الدولة حتى وقتنا الحاضر.

ولفت آل الشيخ بأننا عندما نتحدث عن الملك عبدالعزيز يجب أن يكون الحديث عن الاعتدال والوسطية حديث شمولي، وهي منهج ديني ومطلب إنساني يحثّ على التسامح والتعاون والتبادل ، إلا أن الملك عبدالعزيز لديه ما وصفه بالاعتدال والوسطية الشمولية ، حيث استطاع الملك عبدالعزيز بحكمته وحنكته محاربة التطرف وسار بالمملكة نحو التقدم.

بدوره بين عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود والمشرف العلمي على برنامج ( رجال عبدالعزيز ) الدكتور ضيف الله العتيبي، أن الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - ملتزم بالوسطية والاعتدال، متطرقا إلى مواقف الملك عبدالعزيز في العفو، ومنهج الاعتدال مع رجاله.

وقال عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم الدكتور أحمد القصير، إن الملك عبدالعزيز قائد عظيم، ولها مواقف خالدة، مضيفاً بأن هناك مواد ثريّة لشخصية الملك عبدالعزيز لتعامله في منهج الوسطية والاعتدال.

من جهته أفاد عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم الدكتور محمد السلامة أن قادة هذه البلاد دأبوا منذ تأسيسها على منهج الوسطية والاعتدال والرسائل والخطابات السياسية والفكرية التي تؤكد على مبدأ الوسطية والاعتدال ونبذ التطرف.

كما تطرّق عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم الدكتور عادل العمري، إلى منهج الملك عبدالعزيز في التعايش بين أتباع الأديان والمذاهب، وأسس الخارجية

من جانبه أشار الشيخ إبراهيم الحسني إلى التزام الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- بمنهج السلف الصالح، ومنهج الوسطية والاعتدال.

وبيّن الشيخ نواف الرعوجي بأن الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه - واجه الصعوبات ونجح في تأسيس هذه الدولة، من خلال منهج الوسطية والاعتدال، وهذا المنهج يعد قدوة للأجيال الناشئة.

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بريدة 22 شعبان 1444 هـ الموافق 14 مارس 2023 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، أن المؤسس الملك عبدالعزيز - طيّب الله ثراه - واجه التطرّف والغلو بمنهج الوسطية والاعتدال، واستمر في قيادة مسيرة هذه البلاد بما يتفق مع الشريعة الإسلامية والكتاب والسنّة.جاء ذلك خلال الجلسة الأسبوعية لسمو أمير القصيم أمس الاثنين، بعنوان: الوسطية والاعتدال في سيرة الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه-، بمشاركة نخبة من المتحدثين، بقصر التوحيد بمدينة بريدة، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان وعدد من المسؤولين والأهالي بالمنطقة.وقال سموه: يجب أن نعطي سيرة الملك المؤسس - طيب الله ثراه - الحق الكبير في هذا الجانب كونه كان في قمّة منهج الوسطية والاعتدال، مشيرا إلى أنه يتطلّع من الباحثين والمفكرين المزيد من البحث في هذا الجانب، كون سيرة المؤسس مليئة بالمواقف الداخلية والخارجية التي كانت تدل على حرصه على الالتزام بمنهج الوسطية والاعتدال والتزامه بمبدأ استصلاح الرجال.وأشار سمو أمير القصيم خلال حديثه بأن المعلومات التاريخية التي تسلّط الضوء على سيرة ومسيرة الملك المؤسس - طيب الله ثراه - تبين أن الملك عبدالعزيز سار على منهج الوسطية والاعتدال، وواجه بهذا المنهج التحديات الكبيرة، التي كانت تحاول إعاقة مسيرة هذه البلاد، ولكنّه -رحمه الله- أبى إلا أن يستمر في مسيرته بما يتفق مع الكتاب والسنّة.وشهدت الجلسة مشاركة المفكر الدكتور عبدالملك آل الشيخ، أشار فيها إلى حال البلاد ما قبل المملكة وتعزيز ذلك في كفاءة وقدرات الملك عبدالعزيز الكاريزماتية وفقا للنظريات السياسية الحديثة.وطرح الدكتور آل الشيخ تساؤلاً، كيف وصلنا إلى ما وصلنا إليه بالمملكة، مشيراً إلى أن ذلك جاء نتيجة للاعتدال والوسطية التي كانت منهج الملك عبدالعزيز منذ بداية توحيد المملكة، وانتقال هذا المنهج إلى بيت الحكم السعودي، واستمر مع هذه الدولة حتى وقتنا الحاضر.ولفت آل الشيخ بأننا عندما نتحدث عن الملك عبدالعزيز يجب أن يكون الحديث عن الاعتدال والوسطية حديث شمولي، وهي منهج ديني ومطلب إنساني يحثّ على التسامح والتعاون والتبادل ، إلا أن الملك عبدالعزيز لديه ما وصفه بالاعتدال والوسطية الشمولية ، حيث استطاع الملك عبدالعزيز بحكمته وحنكته محاربة التطرف وسار بالمملكة نحو التقدم.بدوره بين عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود والمشرف العلمي على برنامج ( رجال عبدالعزيز ) الدكتور ضيف الله العتيبي، أن الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - ملتزم بالوسطية والاعتدال، متطرقا إلى مواقف الملك عبدالعزيز في العفو، ومنهج الاعتدال مع رجاله.وقال عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم الدكتور أحمد القصير، إن الملك عبدالعزيز قائد عظيم، ولها مواقف خالدة، مضيفاً بأن هناك مواد ثريّة لشخصية الملك عبدالعزيز لتعامله في منهج الوسطية والاعتدال.من جهته أفاد عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم الدكتور محمد السلامة أن قادة هذه البلاد دأبوا منذ تأسيسها على منهج الوسطية والاعتدال والرسائل والخطابات السياسية والفكرية التي تؤكد على مبدأ الوسطية والاعتدال ونبذ التطرف.كما تطرّق عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم الدكتور عادل العمري، إلى منهج الملك عبدالعزيز في التعايش بين أتباع الأديان والمذاهب، وأسس الخارجية السعودية ووقع اتفاقيات مع جميع الشعوب والدول.من جانبه أشار الشيخ إبراهيم الحسني إلى التزام الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- بمنهج السلف الصالح، ومنهج الوسطية والاعتدال.وبيّن الشيخ نواف الرعوجي بأن الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه - واجه الصعوبات ونجح في تأسيس هذه الدولة، من خلال منهج الوسطية والاعتدال، وهذا المنهج يعد قدوة للأجيال الناشئة.// انتهى //00:37ت م0005

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