السعودية اليوم / بدء أعمال الدورة الـ 58 لمجلس وزراء الصحة العرب



الجزائر 21 شعبان 1444 هـ الموافق 13 مارس 2023 م واس

بدأت بالجزائر اليوم أعمال الدورة الـ 58 لمجلس وزراء الصحة العرب، بعنوان "تعزيز أمن الصحة.. من أجل تحسين صحة السكان والاستعداد لأي جوائح غير معروفة|، برئاسة الجزائر.

ودعا وزير الصحة في الجزائر عبدالحق سائحي، في كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة التي تستمر يومين إلى إنشاء منظمات وهيئات عربية لتحسين صحة السكان في المنطقة.

وأشار إلى أن الموضوعات المدرجة خلال هذه الدورة مهمة وتفرض على المنطقة تكثيف الجهود والعمل المشترك بين الدول الأعضاء من أجل مواكبة التحولات والتصدي للآفات الصحية، خاصة في ظل ما عاشه العالم من أزمة صحية جراء جائحة كوفيد-19.

وأضاف أن الدورة الـ 58 لمجلس وزراء الصحة العرب تعد فرصة لتحسين الخدمات الصحية للشعوب العربية وتناول القضايا المحورية المطروحة وكذا الاطلاع على مختلف أنشطة الدول العربية لمجابهة مختلف الأمراض والآفات.

وسيتطرق المشاركون في أعمال الدورة للمواضيع المطروحة على جدول أعماله، ومناقشة واعتماد القانون الاسترشادي الخاص بمهنتي التمريض والقبالة، إضافة إلى مشروع القانون العربي الاسترشادي لدعم حقوق كبار السن والتوافق حول الإستراتيجية العربية للصحة والبيئة.

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23:51ت م

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