السعودية اليوم / أمطار غزيرة على منطقة عسير



أبها 21 شعبان 1444 هـ الموافق 13 مارس 2023 م واس

هطلت الليلة أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، شملت مدينة أبها ومحافظات محايل وخميس مشيط والمجاردة وبارق والبرك والحريضة وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص والحرجة ورجال المع وأحد رفيدة وتنومة.

كما شملت الأمطار مراكز بلّحمر وبلّسمر والشعف والسرح والحفاير والجوّة والسودة وعقبتي ضلع والصماء، ارتوت على إثرها الأودية والشعاب، ولازالت السماء ملبدة بالغيوم.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

23:46ت م

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