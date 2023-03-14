السعودية اليوم / سمو أمير منطقة حائل يعقد جلسة سموه الاثنينية



حائل 21 شعبان 1444 هـ الموافق 13 مارس 2023 م واس

عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل في قصره اليوم الجلسة الاثنينية، بحضور صاحب السمو اللواء طيار ركن الأمير عبدالله بن خالد بن تركي، ووكيل إمارة المنطقة عادل بن صالح آل الشيخ.

وتناول سموه خلال اللقاء العلاقة المتينة بين القيادة والشعب وبين الشعب والقيادة التي برزت من خلال مناسبات وطنية في يوم التأسيس ويوم العلم، منوهاً بالدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لكافة مناطق المملكة ومنطقة حائل .

وأعرب سموه عن اعتزازه بمشاعر أهالي حائل وإخلاصهم لوطنهم وقيادتهم، مستعرضاً المزايا النسبية التي تتمتع بها حائل ، داعياً سموه على تفعيل هذا العشق وإبرازه بمستويات أعلى.

وأشاد سمو أمير منطقة حائل بمديري الإدارات الحكومية بالمنطقة، ودورهم الفاعل في وصول البرامج والمشاريع التنموية لمستويات متقدمة ومنهم أمين المنطقة المهندس سلطان الزايدي، مؤكداً أن بفضل الله ثم دعم القيادة الحكيمة ستكون منطقة حائل أجمل خلال الثلاث سنوات القادمة.

شارك في حضور جلسة سموه عدد من المشرفين التربويين والمعلمين من أصحاب المبادرات في تعليم حائل، يتقدمهم مدير عام التعليم الدكتور منذر البليهد.

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23:30ت م

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