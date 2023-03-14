السعودية اليوم / سمو وزير الطاقة يستقبل رئيس وزراء جمهورية توفالو ويبحثان سبل التعاون في مجال الطاقة



الرياض 21 شعبان 1444 هـ الموافق 13 مارس 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، في مكتبه بالرياض اليوم، دولة رئيس وزراء جمهورية توفالو كاسيا ناتونو، الذي يزور المملكة حاليًا.

‏‎وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف مجالات الطاقة، وآفاق التعاون المشترك وسبل تطويرها.

كما استعرض اللقاء جهود ومبادرات المملكة للحفاظ على البيئة والحد من التغير المناخي، من خلال الاقتصاد الدائري للكربون عبر مبادرتي

// انتهى //

23:15ت م

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الرياض 21 شعبان 1444 هـ الموافق 13 مارس 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، في مكتبه بالرياض اليوم، دولة رئيس وزراء جمهورية توفالو كاسيا ناتونو، الذي يزور المملكة حاليًا.‏‎وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف مجالات الطاقة، وآفاق التعاون المشترك وسبل تطويرها.كما استعرض اللقاء جهود ومبادرات المملكة للحفاظ على البيئة والحد من التغير المناخي، من خلال الاقتصاد الدائري للكربون عبر مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.// انتهى //23:15ت م0272

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