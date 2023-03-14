شكرا لقرائتكم خبر عن مرض خطير يهدد نجم النصر بالاعتزال.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يعاني أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، من إصابة خطيرة تهدد مستقبله في الملاعب خلال الفترة المقبلة، وتقربه من الاعتزال بشكل نهائي.

إصابة خطيرة تهدد مستقبل لويس جوستافو

وكشفت تقارير صحفية منذ قليل، على أن هناك صدمة كبرى داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، تعرض لها قبل مواجهة أبها المرتقبة في كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأكدت التقارير الصحفية عبر صحيفة "الرياضية"، على أن النجم البرازيلي لويس جوستافو، نجم خط وسط نادي النصر، يعاني من التهاب في الرئة، وإصابة في الركبة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الجهاز الفني لنادي النصر، بقيادة الفرنسي رودي جارسيا، فضل إراحة جوستافو، من مباراة أبها، بعد إصابته ومرضه الذي يهدد اللاعب بالاعتزال.

موعد مباراة النصر ضد أبها

ويواجه النصر، مساء اليوم الثلاثاء، نظيره نادي أبها، في إطار منافسات الدور ربع نهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2022-2023.

والفائز من مباراة العالمي وأبها المقرر اقامتها في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة والخامسة والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، سيواجه في نصف نهائي الكأس، المتأهل من مباراة الوحدة والباطن.

