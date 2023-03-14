شكرا لقرائتكم خبر عن الغيابات تضرب الهلال قبل مواجهة الفتح في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره نادي الفتح، وذلك مساء اليوم الثلاثاء الموافق الرابع عشر من شهر مارس الجاري في إطار منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2022-2023.

غيابات الهلال قبل مواجهة الفتح الليلة

ويعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، من عديد الغيابات قبل مواجهة الفتح الليلة، حيث تأكد غياب 6 لاعبين عن الزعيم قبل مباراة اليوم المرتقبة في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويفتقد الزعيم الهلالي أمام نادي الفتح، لكلًا من المالي موسى ماريجا والأرجنتيني لوسيانو فييتو، بالإضافة إلى الثلاثي ياسر الشهراني وعبدالإله المالكي ومتعب المفرج.

كما سيغيب النجم الدولي سالم الدوسري، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن مباراة الفتح؛ بسبب الإصابة.

وكان الهلال، قد أعلن في وقتٍ سابق، عن إصابة الدوسري، البالغ من العمر 31 سنة، في مفصل القدم، دون تحديد مدة غيابه عن الملاعب.

موعد مباراة الهلال ضد الفتح

ويلتقي فريق الهلال، مع نظيره نادي الفتح، وذلك مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2022-2023.