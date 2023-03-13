شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السعودي يستقر على موعد مباراة كلاسيكو الهلال والنصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب عشاق كرة القدم بالوطن العربي وخاصة محبي الكرة السعودية، موعد إنطلاق فعاليات مباراة كلاسيكو الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023، والذي سيجمع بين فريق الهلال ونظيره فريق النصر.

توقيت مباراة الهلال ضد النصر بالدوري السعودي

واستقر مسئولو رابطة دوري روشن السعودي للمحترفين، على موعد إقامة مباراة ديربي الرياض الكبير بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ونظيره نادي النصر.

أعلن الإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي، تأكد إقامة ديربي الهلال والنصر، في السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك.

ويستضيف الهلال، نظيره النصر، في الجولة 25 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

وأعرب العصيمي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن أمنيته بالتوفيق للعالمي، أمام الزعيم الهلالي.

موقف الفريقين من جدول ترتيب الدوري السعودي

ويحتل الهلال المركز الرابع، في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023، برصيد 36 نقطة مع مباراتين مؤجلتين، وبفارق 11 نقطة عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المتصدر.

وعلى الجانب الآخر يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 46 نقطة بعد مرور 20 جولة.