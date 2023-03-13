شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يتخذ خطوة جديد لضم ميسي.. تفاصيل نارية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام مجلس إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، بالكشف خطوة جديدة تجاه ضم ميسي للفريق، في الصيف القادم.

وكانت هناك العديد من التقارير الصحفية، التي أشارت أن ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان اقترب من الانتقال لصفوف الهلال السعودي.

وجاءت هذه التقارير عقب فوز ميسي ببطولة كأس العالم 2022 بقطر، برفقة منتخب بلاده الأرجنتين.

وأشار الإعلامي الرياضي علي اليوسف، أن نادي الهلال لم يقم بالوصول لإتفاق حتى الآن مع ليونيل ميسي، من أجل ضمه للفريق في الميركاتو الصيفي.

ونشر اليوسف عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، عن أنه هناك ردود أفعال إيجابية من ميسي، وذلك من أجل انتقاله لصفوف الهلال، وذلك عقب اقتناعه أنه سوف يكون اللاعب الأكثر أجرًا في العالم.

يُذكر أن الهلال السعودي، عرض على ميسي 400 مليون يورو "1.6 مليار ريال سعودي"، في الموسم الرياضي الواحد.