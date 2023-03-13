«جورج بومبيدو» يطور متحف الفن المعاصر في العلا

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وسينضم مركز «بومبيدو» كشريك رئيس للهيئة لتطوير «متحف الفن المعاصر» في العلا؛ بما يعزز مكانته كمركز عالمي للفنون، وجرى تصميم المعلم المعماري ليشكل تجربة فنية، حيث يضم في مساحته أجنحة متعددة تتمازج خلالها الحدائق الفنية، ويعكس البيئة الطبيعية الثقافية في العلا، وتجسد الاتفاقية أيضا شراكات الهيئة في مجالات الفنون والثقافة.
ويعد التعاون مع مركز «بومبيدو» خطوة أخرى في مسيرة تحقيق استراتيجية الفنون في العلا والمتمثل في تمكين مجتمع من الفنانين المحليين، ودعم المعرفة والمهارات في هذا المجال، وخلق الفرص التي تعزز التقدم الاقتصادي، وكل ذلك يعد جزءا من مسيرة إبراز العلا كأكبر متحف حي في العالم.
بدوره، سيعرض متحف الفن المعاصر في العلا مجموعة من الأعمال الفنية من القرن الحادي والعشرين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، وتركيبات ومنحوتات فنية متنوعة لفنانين عالميين، ومجموعة من الأعمال المتعلقة بفن الأرض في القرن الحادي والعشرين.
مجالات أخرى للشراكة:
- جوانب ثقافية وفنية وإبداعية.
- ورش التدريب والتعليم.
- ورش في رعاية مقتنيات المتاحف.
- إدارة المتاحف والمعارض.
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