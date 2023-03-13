شكرا لقرائتكم خبر 1580 مخالفة إعلامية في فبراير تتصدرها «موثوق» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رصدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع خلال شهر فبراير الماضي نحو 1580 مخالفة إعلامية، منها1511 مخالفة لترخيص «موثوق» و76 مخالفة تجاوزات إعلامية في منصات التواصل الاجتماعي. كما تم إصدار 560 ترخيصا وتصريحا إعلاميا خلال نفس الشهر، من بينها 230 رخصة لـ«موثوق». وتضمنت التراخيص الآتي تم إصدارها 42 بطاقة مهنية للإعلاميين، و93 شهادة عدم ممانعة لتصريح التصوير، بالإضافة إلى 44 رخصة إنتاج للمحتوى الإعلامي والمرئي والمسموع، وكذلك 92 رخصة لمكاتب الدعاية والإعلان الإعلامية المرئية والمسموعة ومكاتب التسويق ووكالات الدعاية. المخالفات والتراخيص في فبراير:





1580 مخالفة إعلامية.



1511 مخالفة لترخيص «موثوق».



76 مخالفة تجاوزات بمنصات التواصل.



560 ترخيصا وتصريحا إعلاميا.



230 رخصة لـ »موثوق«.



42 بطاقة مهنية للإعلاميين.



93 شهادة عدم ممانعة لتصريح التصوير.



44 رخصة إنتاج للمحتوى الإعلامي.



كانت هذه تفاصيل خبر 1580 مخالفة إعلامية في فبراير تتصدرها «موثوق» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.