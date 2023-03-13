تطوير البرامج الجامعية لدمج مفاهيم الاستدامة البيئية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لزيادة وعي الأجيال الناشئة بالقضايا البيئية في مراحل مبكرة، وتطوير البرامج التعليمية الجامعية لدمج مفاهيم الاستدامة البيئية، تشارك وزارة التعليم والجهات التابعة لها في تفعيل الاحتفاء بأسبوع البيئة 2023 تحت شعار «بيئتك تعرفك» الذي تنطلق فعالياته اليوم ولمدة أسبوع، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ومشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجمعيات البيئية، وذلك بهدف تعزيز الوعي البيئي المجتمعي، وتثقيف المجتمع التعليمي بأهمية المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية.

وتنظم الوزارة وقطاعاتها وإداراتها التعليمية في المناطق والمحافظات عددا من الفعاليات الميدانية والتوعوية في المدارس والجامعات ضمن فعاليات أسبوع البيئة السعودي، من خلال الأنشطة الطلابية، والحملات التثقيفية التوعوية لمحاربة التلوث البيئي بكل أشكاله، وتنظيم زيارات مدرسية إلى معرض أسبوع البيئة 2023 في مدينة الرياض، إلى جانب الفعاليات الميدانية وتنظيم محاضرات علمية ونشاطات في المدارس والجامعات، ورفع وعي الطلبة ومنسوبي الوزارة والمجتمع التعليمي بأهمية التوازن البيئي.

وتأتي مشاركة الوزارة في إطار غرس مبادئ ومفاهيم حماية البيئة والتوعية بأهميتها وسبل المحافظة عليها بين الطلاب والطالبات والمجتمع التعليمي، بما يتواءم مع توجهات الدولة في رفع مستوى الوعي بأهمية حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية بشتى مجالاتها في مختلف مناطق المملكة، والتوسع في زيادة الرقعة الخضراء؛ للمساهمة في الوصول لمجتمع صحي، وتحقيق الأمن الغذائي، ودعم التنمية المستدامة، إلى جانب رفع مستوى رفاهية المجتمع، وجودة الحياة.

جهود التعليم في مجال البيئة

