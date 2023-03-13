تطوير البرامج الجامعية لدمج مفاهيم الاستدامة البيئية

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وتنظم الوزارة وقطاعاتها وإداراتها التعليمية في المناطق والمحافظات عددا من الفعاليات الميدانية والتوعوية في المدارس والجامعات ضمن فعاليات أسبوع البيئة السعودي، من خلال الأنشطة الطلابية، والحملات التثقيفية التوعوية لمحاربة التلوث البيئي بكل أشكاله، وتنظيم زيارات مدرسية إلى معرض أسبوع البيئة 2023 في مدينة الرياض، إلى جانب الفعاليات الميدانية وتنظيم محاضرات علمية ونشاطات في المدارس والجامعات، ورفع وعي الطلبة ومنسوبي الوزارة والمجتمع التعليمي بأهمية التوازن البيئي.
وتأتي مشاركة الوزارة في إطار غرس مبادئ ومفاهيم حماية البيئة والتوعية بأهميتها وسبل المحافظة عليها بين الطلاب والطالبات والمجتمع التعليمي، بما يتواءم مع توجهات الدولة في رفع مستوى الوعي بأهمية حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية بشتى مجالاتها في مختلف مناطق المملكة، والتوسع في زيادة الرقعة الخضراء؛ للمساهمة في الوصول لمجتمع صحي، وتحقيق الأمن الغذائي، ودعم التنمية المستدامة، إلى جانب رفع مستوى رفاهية المجتمع، وجودة الحياة.
جهود التعليم في مجال البيئة
- تعزيز السلوكيات البيئية الإيجابية للطلاب والطالبات
- تعريف المجتمع التعليمي بأسبوع البيئة
- زيادة وعي الأجيال الناشئة بالقضايا البيئية
- دعم المسؤولية الفردية والجماعية للمحافظة على البيئة
- إدراج عدد من الموضوعات والبرامج التوعوية ضمن المناهج
- تطوير البرامج التعليمية الجامعية لدمج مفاهيم الاستدامة البيئية
- تبني مبادرات تؤهل الطلبة لتحمل المسؤولية البيئية
- زيارة بعض المواقع الطبيعية والبيئية والتعريف بها
- تعزيز مفهوم صداقة البيئة في المباني والمشروعات التعليمية
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