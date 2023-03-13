شكرا لقرائتكم خبر عملية ولادة ناجحة لمريضة تعيش بمضخة قلب اصطناعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نجح فريق طبي بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، في إجراء عملية ولادة قيصرية ناجحة دون مضاعفات، لمريضة تبلغ من العمر 32 عاما، تعيش على مضخة اصطناعية مساعدة للقلب كجسر، لحين توافر متبرع مناسب لزراعة قلب لها.

وكانت الأم تعاني ضعفا شديدا في عضلة القلب، استدعى زراعة مضخة اصطناعية مساعدة، وبعد اكتشاف الحمل، أُحيلت إلى «تخصصي الرياض» لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، وفقا لخطة علاجية وضعت لجميع مراحل الحمل، وحٌدد موعد مبكر للولادة، لتفادي تعرضهما لأي مضاعفات، بما في ذلك إدارة أداء مضخة القلب الاصطناعية، حسبما تقتضيه احتياجات كل مرحلة.

وتلقت المريضة رعاية صحية مستمرة منذ دخولها المستشفى، وذلك من فريق طبي متكامل جرى تشكيله من 7 تخصصات، إذ أجريت الولادة القيصرية في الأسبوع الـ32 من الحمل، وعلى إثرها نُقلت الأم للعناية المركزة لمتابعة حالتها الصحية، ثم نقلت لجناح القلب بالمستشفى، بينما تولى متابعة حالة المولودة فريق العناية المركزة للخدَّج، وكلاهما يتمتعان بصحة جيدة.

وينصح الأطباء بعدم حدوث حمل للمريضات اللواتي زُرعت لهن مضخة اصطناعية مساعدة للقلب، لما قد يصاحب ذلك من مضاعفات على الأم الحامل، واضطرابات في عمل المضخة قد تشكل خطرا على حياة الأم والجنين، وهو ما استلزم تقديم متابعة صحية لهما من فريق طبي متعدد التخصصات.