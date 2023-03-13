أمطار واحتجازات وانقطاع للكهرباء

تواصلت، الاثنين، الأمطار الرعدية الغزيرة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة امتدت إلى الأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية. وتسببت في جريان السيول المصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

عواصف رعدية

وغطت الأمطار منطقة الباحة وشملت جميع محافظاتها التهامية والسراة، وسالت الأودية والشعاب، وشهدت الأمطار بعض انزلاقات السيارات وتساقط الصخور على عدد من الطرق السريعة، فيما شهدت المنطقة تعليق الدراسة على مدى يومين بسبب التحذيرات التي أطلقها المركز الوطني للأرصاد عن حدوث عواصف رعدية وأمطار غزيرة مما حدا بإدارات التعليم في المنطقة إلى تعليق الدراسة والعمل عن بعد.

مستنقعات وتجمعات

وشهدت مراكز محافظة العقيق كرا ووراخ والبعيثة احتجازات للأهالي والمسافرين بسبب السيول التي قطعت الطرق واستمرت لعدة ساعات فيما أنقذ الأهالي في مركز البعيثة بعض المحتجزين وخروجهم سالمين، وأدت السيول إلى امتلاء ثاني سد في المنطقة وهو سد ثراد وفيضانه للمرة الثانية في تاريخه منذ 1434، بينما شهدت محافظة العقيق مستنقعات وتجمعات مائية في عدد من شوارعها بوسط سوق المحافظة وفي أحياء جفن والغوث.

منسوب المياه

وهطلت أمطار غزيرة مصحوبة بزوابع رعدية ورياح شديدة على منطقة جازان شملت محافظة الدرب مما أدى إلى انقطاع في الكهرباء وارتفاع في منسوب المياه بعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية وغرق عدد من المنازل وجريان وادي عتود الذي قطع الطريق المؤدي إلى حي الدرب القديم وكذلك جريان وادي الحطب وقطع الطريق المؤدي إلى أبوالسداد.

شلالات عملاقة

وفي عسير تكونت عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة شملت تأثيراتها المصاحبة، نشاط في الرياح السطحية وانعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، وشملت مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة، وتحول منتزه الحبلة السياحي بمركز الواديين إلى شلالات عملاقة، وسط أجواء تميل إلى البرودة حيث تصل درجة الحرارة إلى 12 درجة.

كمية الأمطار على منطقة عسير بـ"الملم"

أبها 43.3

مركز الشعف 45.4

معهد التدريب بالسودة 35.0

منتزه السودة 2.4

مركز بلسمر (اثنين بلسمر) 41.8

بيشة 25.0

النماص 0.2

خميس مشيط – القاعدة الجوية 23.0

محايل – رجال ألمع 0.8

ظهران الجنوب 4.0

تثليث 20.6

سراة عبيدة 1.0