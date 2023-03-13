11 شركة إعاشة لوجبات الإفطار بالمسجد النبوي

اعتمدت وكالة شؤون المسجد النبوي 11 شركة إعاشة، لتقديم خدمات الإفطار بالمسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك، ويمكن للأفراد أصحاب السفر التعاقد معهم، فيما وضعت الوكالة 8 شروط عند التقديم.

وتضمنت الاشتراطات أن يكون مقر الشركة في المدينة المنورة، والتراخيص سارية المفعول، إضافة إلى الخبرة في ذلك المجال، بالإضافة أيضا لتوفر عدد من الشاحنات المخصصة، لنقل الوجبات المبردة ولديها نظام تحليل مراقبة.

تحديث البيانات

وكانت وكالة شؤون المسجد النبوي، أكدت الأسبوع المنصرم، بأنه يمكن لمقدم خدمة الإفطار في المسجد النبوي تقديم الوجبات بنفسه، أو عن طريق شركات الإعاشة التي سيتم التصريح لها، من قبل وكالة شؤون المسجد النبوي، وفقًا للاشتراطات المحددة في التصريح، والمطابقة للمواصفات العامة المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

ودعت الوكالة إلى أهمية تحديث البيانات الخاصة بمقدمي خدمات الإفطار، من خلال موقعها الإلكتروني بعد استقبالهم رسائل طلب تحديث البيانات عبر الرسائل النصية، مع الالتزام بالأوقات والمواقع والكميات المحددة لهم بالتصريح.

سلامة الأغذية

وخصصت الوكالة من خلال إداراتها المعنية، برنامجًا مكثفًا يُعنى بمتابعة تقديم خدمات إفطار الصائمين في المسجد النبوي، ويُراعي التزام الجميع بالمعايير والاشتراطات المطلوبة لسلامة الأغذية، والمحافظة على تطهير ونظافة المسجد النبوي، وتهيئته للمصلين والزائرين.

من اشتراطات استقبال الطلبات

1- أن تكون التراخيص والسجلات التجارية سارية المفعول

2- مساحة المنشأة بالمرافق التابعة لا تقل عن

«600م»

3- أن يكون لديها نظام تحليل مراقبة النقاط الحرجة «HACCp»

4- امتلاك سيارات مجهزة ومرخصة بنقل الوجبات المبردة

5- الخبرة في المجال دون ملاحظات

6- مراكز تبريد مختصة لا تقل مساحتها عن

«45م»

7- مواقع مخصصة ومجهزة للتعبئة والتغليف

8- أن يكون مقر تجهيز الوجبات في المدينة المنورة.