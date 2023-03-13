أمطار الخرج تغلق الطرق وتعلق الدراسة

وتواجدت الفرق المرورية عند الإشارات وذلك لفك الاختناقات وتسهيل سير الحركة المرورية ما ساعد في إنسيابية الحركة، كما قامت فرق الطوارئ ببلدية الخرج بنشر آليات لسحب المياه المتراكمة في الطرق.
كما قررت إدارة تعليم الخرج تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها عن بعد ليوم غد الثلاثاء 22 / 8 / 1444 هـ بمحافظتي الخرج والدلم، نظراً للحالة المطرية الراهنة، ولصعوبة التنقلات، وحرصاً على سلامة الجميع.
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