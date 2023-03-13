يوم للغابات والصحة

وستتضمن الفعالية مجموعة من المحاور، منها أثر الغابات في صحة الإنسان والبيئة، واقع بيئة الغابات وطرق مراقبتها وحمايتها للمحافظة عليها، ودور المجتمعات المحلية في تأهيل الغابات، إضافة إلى دور القطاعات المختلفة في تنمية الغابات وبناء القدرات، يلقيها عدد من المتخصصين الدوليين، والخبراء المحليين من المركز ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ومنظمة الأغذية والزراعة «الفاو» بالسعودية، وعدد من الجامعات السعودية، وهيئة تطوير منطقة عسير، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
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