يوم للغابات والصحة

ينظم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، فعالية اليوم الدولي للغابات في محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة يومي 20 - 21/ 3/ 2023، وذلك تحت شعار «الغابات والصحة»، بمشاركة نخبة من المتحدثين المحليين والدوليين المتخصصين في مجال الغابات.

وستتضمن الفعالية مجموعة من المحاور، منها أثر الغابات في صحة الإنسان والبيئة، واقع بيئة الغابات وطرق مراقبتها وحمايتها للمحافظة عليها، ودور المجتمعات المحلية في تأهيل الغابات، إضافة إلى دور القطاعات المختلفة في تنمية الغابات وبناء القدرات، يلقيها عدد من المتخصصين الدوليين، والخبراء المحليين من المركز ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ومنظمة الأغذية والزراعة «الفاو» بالسعودية، وعدد من الجامعات السعودية، وهيئة تطوير منطقة عسير، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.