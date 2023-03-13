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عقوبات على 39 منشأة مخالفة للمستحضرات الصيدلانية

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فرضت الهيئة العامة للغذاء والدواء عقوبات على 39 منشأة مخالفة لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية منها عدم الالتزام بتوفير المستحضرات الصيدلانية المسجلة للسوق المحلي، وعدم التبليغ المباشر لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني، وعدم إبلاغ الهيئة عن توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة خلال فبراير الماضي.

وأوضحت «الغذاء والدواء» أنها رصدت 9 منشآت لم تلتزم بتوفير مستحضراتها الصيدلانية المسجلة للسوق المحلي، و5 منشآت لم تبلغ الهيئة عن توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن ستة أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، و25 منشأة لعدم التزامها بالتبليغ المباشر (اللحظي) لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني المعتمد.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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