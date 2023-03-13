عقوبات على 39 منشأة مخالفة للمستحضرات الصيدلانية

وأوضحت «الغذاء والدواء» أنها رصدت 9 منشآت لم تلتزم بتوفير مستحضراتها الصيدلانية المسجلة للسوق المحلي، و5 منشآت لم تبلغ الهيئة عن توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن ستة أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، و25 منشأة لعدم التزامها بالتبليغ المباشر (اللحظي) لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني المعتمد.
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