5 ساعات من الأمطار بنجران

شهدت منطقة نجران ومحافظاتها، مساء الاثنين، أمطارًا من متوسطة إلى غزيرة استمرت خمس ساعات متواصلة، سالت على أثرها الشعاب والأودية، وأوضح المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة مستمرة لهطول الأمطار التي تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد.
وقام فريق الطوارئ بأمانة منطقة نجران منذ الساعات الأولى لهطول الأمطار بتكثيف أعماله للتخلص من تجمعات المياه وانسداد الطرق وبعض مفارق الأحياء، وذلك عبر خطة عمل موسعة أقرتها أمانة المنطقة.
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