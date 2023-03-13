السعودية اليوم / تعليق الدراسة الحضورية بمدارس وجامعة نجران غداً



نجران 21 شعبان 1444 هـ الموافق 13 مارس 2023 م واس

أعلنت إدارة تعليم منطقة نجران تعليق الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الثلاثاء، في جميع المدارس للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس ومكاتب ‎تعليم مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، وخباش، ويدمة، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حرصاً على سلامة الجميع.

وأوضحت أن الدراسة ستكون - عن بعد - عبر "

كما أعلنت جامعة نجران تعليق الدراسة الحضورية غداً الثلاثاء، لطلبة الجامعة في المقر الرئيسي بنجران وفروعها، وذلك حرصاً على سلامة الجميع، مشيرة إلى أن الدراسة ستكون - عن بعد - عبر "البلاك بورد" للطلبة ومنسوبي ومنسوبات الجامعة.

// انتهى //

23:05ت م

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نجران 21 شعبان 1444 هـ الموافق 13 مارس 2023 م واسأعلنت إدارة تعليم منطقة نجران تعليق الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الثلاثاء، في جميع المدارس للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس ومكاتب ‎تعليم مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، وخباش، ويدمة، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حرصاً على سلامة الجميع.وأوضحت أن الدراسة ستكون - عن بعد - عبر " منصة مدرستي " للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.كما أعلنت جامعة نجران تعليق الدراسة الحضورية غداً الثلاثاء، لطلبة الجامعة في المقر الرئيسي بنجران وفروعها، وذلك حرصاً على سلامة الجميع، مشيرة إلى أن الدراسة ستكون - عن بعد - عبر "البلاك بورد" للطلبة ومنسوبي ومنسوبات الجامعة.// انتهى //23:05ت م0269

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