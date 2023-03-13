السعودية اليوم / سمو أمير الرياض يرعى حفل تدشين مشاريع ومبادرات جامعة الإمام



الرياض 21 شعبان 1444 هـ الموافق 13 مارس 2023 م واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء اليوم، حفل تدشين مشاريع ومبادرات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بحضور معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، وذلك في قاعة الشيخ محمد بن إبراهيم بمبنى المؤتمرات بالمدينة الجامعية.

وبدأ الحفل بكلمة لمعالي رئيس جامعة الإمام الأستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري، رحب فيها بسمو أمير منطقة الرياض والحضور في مساء تدشين الجامعة عددًا من مشاريعها الإنشائية، ومبادراتها الإستراتيجية، التي تعكس رؤيتها المستقبلية، لتكون جامعة رائدة في بنيتها التحتية، وبرامجها التعليمية والبحثية والمجتمعية، المحفزة على التعلم والتطوير، والبحث والابتكار، وبناء اقتصاد معرفي مستدام قائم على الإبداع والإسهام في تحقيق عناصر التنمية الشاملة.

بعد ذلك دشن الأمير فيصل بن بندر عبر الشاشة الإلكترونية مشاريع الجامعة الفنية، كما دشن سموه المبادرات الجامعية لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

ثم شاهد سموه والحضور عرضًا مرئيًا عن المشاريع والمبادرات والأهداف العملية والإستراتيجية.

بعدها تسلم سمو أمير منطقة الرياض هدية تذكارية بهذه المناسبة، وفي الختام التقطت الصور التذكارية.

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22:54ت م

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