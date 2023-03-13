السعودية اليوم / "المركز الوطني للأرصاد" : أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة العلا



المدينة المنورة 21 شعبان 1444 هـ الموافق 13 مارس 2023 م واس

نبه المركز الوطني للأرصاد ليوم غد الثلاثاء من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتساقط البرد وسيولا وشبه انعدام في الرؤية، على محافظة العلا.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثالثة عصرا وتستمر حتى الساعة الثانية عشرة ليلًا.

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22:48ت م

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