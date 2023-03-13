السعودية اليوم / سموُّ نائبِ أمير منطقة الرياض يطلع على الخدمات الطبية التي يقدِّمها مستشفى وادي الدواسر



وادي الدواسر 21 شعبان 1444 هـ الموافق 13 مارس 2023 م واس

زار صاحبُ السموِّ الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض مساء اليوم مستشفى وادي الدواسر العام.

وكان في استقبال سموِّه محافظ وادي الدواسر فهد بن عبدالله المسعود، ومدير عام الشوون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن علي الشهراني، ورئيس التجمع الصحي الأول الدكتور صالح التميمي، ومدير مستشفى وادي الدواسر العام الأخصائي ياسر آل شملان.

واطلع سموُّه على الخدمات الطبية المقدمة والتقى الأطباءَ و المراجعين والمرضى، واستمع سموُّه إلى احتياجاتهم وانطباعاتهم عن الرعاية والعلاج الطبي.

كما استمع سموُّه لعرض عن الخدمات التي يقدمها تجمع الرياض الصحي الأول بمحافظة وادي الدواسر.

ثم اطلع سموُّه على معرض تثقيفي بعنوان "دواؤك و غذاؤك قبل رمضان" وبرنامج "اسألني عن التحول الصحي".

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22:33ت م

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