السعودية اليوم / "موهبة" تختتم ملتقى الربيع التدريبي 2023 لإعداد الطلبة للمشاركة في المسابقات العلمية الدولية



الرياض 21 شعبان 1444 هـ الموافق 13 مارس 2023 م واس

اختتمت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" اليوم، ملتقى الربيع التدريبي 2023، الذي نظمته بالتعاون مع وزارة التعليم، بمشاركة 217 طالباً وطالبةً من جميع مراحل التعليم العام، وذلك بحضور الأمين العام لمؤسسة "موهبة" الدكتورة آمال بنت عبدالله الهزاع. وأقيم الملتقى على مدى 10 أيام؛ بإجمالي نحو 80 ساعة تدريبية، لتأهيل 148 طالباً، و69 طالبةً، من 19 إدارة تعليمية من مراحل التعليم العام، تم اختيارهم من بين عدد من المرشحين، للمشاركة في المسابقات العلمية الدولية.

وتم خلال الملتقى، استكمال البرنامج التدريبي التأهيلي، لإعداد وتدريب الطلاب والطالبات في مواد الرياضيات، والمعلوماتية، والكيمياء، والفيزياء، والأحياء والعلوم، ورفع مستوى الأداء في الاختبارات التأهيلية، ومن ثمَّ الترشيح لمرحلة ملتقى الصيف.

وقام على تدريب المشاركين من الطلاب والطالبات، 20 مدرباً ومدربةً من أفضل الكفاءات الوطنية والدولية، وأشرف عليهم 10 مشرفين ومشرفات من الكوادر والخبرات الوطنية.

وجرى خلال الحفل، تكريم الأوائل من الطلبة في ملتقى الربيع 2023، حيث حصل على الميدالية الذهبية 7 طلاب، بينما حصل على الميدالية الفضية 13 طالباً وطالبةً، فيما حصل على الميدالية البرونزية 19 طالباً وطالبةً. كما سيتم إعلان أسماء المرشحين من ملتقى الربيع إلى ملتقى الصيف يوم الأحد المقبل، عبر موقع وحسابات "موهبة".

وجاء الملتقى في إطار الاستعداد لمشاركة المملكة في المسابقات العلمية الدولية المقبلة في الرياضيات، والمعلوماتية، والكيمياء، والفيزياء، والأحياء، والعلوم، وضمن استكمال البرنامج التدريبي الذي وضعته إدارة المسابقات بمؤسسة "موهبة"؛ لإعطاء الطلاب والطالبات جرعات جديدة من المادة التدريبية التي أعدها خبراء الفرق العلمية بالإدارة، حسب خطة زمنية تستهدف تأهيل هؤلاء الموهوبين والموهوبات لتمثيل الوطن في المسابقات الدولية.

وتتيح مثل هذه الملتقيات العلمية للطلاب والطالبات المشاركين فيها، التدريب على مواد علمية متقدمة على أيدي نخبة من أفضل المدربين؛ لرفع مستواهم، ليس فقط بهدف المشاركة في المسابقات الدولية، وإنما لإعداد جيل مؤهل من العلماء، لدفع عجلة التطور والتنمية في المملكة، وفق رؤية المملكة 2030.

ويُعد ملتقى الربيع 2023، المحطة الثانية من رحلة الطالب في برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية، حيث يتأهل الطلبة المتميزون إلى هذا الملتقى من ملتقى الشتاء الماضي، ويواصل هؤلاء الطلبة التدريب في التخصصات المستهدفة (رياضيات- معلوماتية- علوم- فيزياء- أحياء- كيمياء) على موضوعات أكثر عمقاً وتركيزاً، كما أنه هو المحطة الأولى للطلبة المرشحين من مسابقة بيبراس موهبة للمعلوماتية التي تمت نهاية 2022م.

يذكر أن الطلبة المرشحين في مجالات علمية عدة، كان نصيب الرياضيات منها 32، والمعلوماتية 68، والكيمياء 30، والفيزياء 23، والأحياء 26، والعلوم 38.

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