اقتصادي / "البلدية والإسكان" تشارك في الحدث الدولي العقاري الأبرز MIPIM



الرياض 21 شعبان 1444 هـ الموافق 13 مارس 2023 م واس

يرأس معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير، وفد الوزارة المشارك في معرض ‏MIPIM بمدينة كان في الجمهورية الفرنسية، الذي يقام خلال المدة من 14 - 17 من شهر مارس الحالي.

ويُعدُّ معرض MIPIM أحد أعرق المعارض في العالم، والحدث الدولي الأبرز في مجال العقار والاستثمار، الذي يجمع أكبر الجهات الحكومية والخاصة المعنية في قطاع العقار من كل عام في مكانٍ واحد.

وتشارك وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان, وعدد من الجهات الحكومية والخاصة في المعرض؛ وذلك للاطلاع على أحدث الابتكارات والمشاريع في القطاع العقاري عالمياً، بالإضافة لاستعراض النجاحات

من جانبه، أكد معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والاسكان، أن المشاركة جاءت انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة - أيدها الله- ودور الوزارة في تنمية المدن السعودية، واستقطاب أحدث التجارب العالمية لخدمة مواطنيها والارتقاء بخدمات القطاع العقاري ومخرجاته.

وأكد البدير، أن الوزارة تسعى عبر عدد من البرامج والمبادرات لإحداث نقلة في القطاع العقاري بما يخدم التوجهات الحديثة للمملكة ويرتقي بصناعة العقار ويواكب تطلعات المستفيدين.

// انتهى //

22:00ت م

0240



الرياض 21 شعبان 1444 هـ الموافق 13 مارس 2023 م واسيرأس معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير، وفد الوزارة المشارك في معرض ‏MIPIM بمدينة كان في الجمهورية الفرنسية، الذي يقام خلال المدة من 14 - 17 من شهر مارس الحالي.ويُعدُّ معرض MIPIM أحد أعرق المعارض في العالم، والحدث الدولي الأبرز في مجال العقار والاستثمار، الذي يجمع أكبر الجهات الحكومية والخاصة المعنية في قطاع العقار من كل عام في مكانٍ واحد.وتشارك وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان, وعدد من الجهات الحكومية والخاصة في المعرض؛ وذلك للاطلاع على أحدث الابتكارات والمشاريع في القطاع العقاري عالمياً، بالإضافة لاستعراض النجاحات السعودية في قطاع العقار وتنمية المدن، وطرح الأهداف الإستراتيجية والمشاريع السعودية والمزايا التنافسية وحجم وتنوع الفرص الواعدة في القطاع العقاري بالمملكة.من جانبه، أكد معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والاسكان، أن المشاركة جاءت انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة - أيدها الله- ودور الوزارة في تنمية المدن السعودية، واستقطاب أحدث التجارب العالمية لخدمة مواطنيها والارتقاء بخدمات القطاع العقاري ومخرجاته.وأكد البدير، أن الوزارة تسعى عبر عدد من البرامج والمبادرات لإحداث نقلة في القطاع العقاري بما يخدم التوجهات الحديثة للمملكة ويرتقي بصناعة العقار ويواكب تطلعات المستفيدين.// انتهى //22:00ت م0240

كانت هذه تفاصيل خبر اقتصادي / "البلدية والإسكان" تشارك في الحدث الدولي العقاري الأبرز MIPIM لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.