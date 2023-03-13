السعودية اليوم / في ملتقى بيبان 23 : "ميدياثون" يوقِّع اتفاقية مع مركز ذكاء بهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة



الرياض 21 شعبان 1444 هـ الموافق 13 مارس 2023 م واس

وقَّع مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام مساء اليوم؛ اتفاقية تعاون مع مركز ذكاء بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، في مقر انعقاد ملتقى بيبان23.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم المشروعات الفائزة في النسخة الأولى من سباق الإعلام "ميدياثون " في مرحلة التجسير، وتقديم الخدمات المعرفية والمهنية لها، وبناء آلية عمل احترافي للمساعدة في التنفيذ بالتعاون مع عدد من المتخصصين والمهتمين، إضافة إلى ربط المشروعات والفرق والمستثمرين وصناديق رأس المال الجريء وبوابة التمويل بمنشآت، في حال أسهم الفريق بالعمل والتطوير على مشروعه طوال المرحلة، التي سيجري عليها العمل خلال الـ 6 أشهر القادمة.

وأوضح وكيل وزارة الإعلام للتواصل المتحدث الرسمي الدكتور عبد الله بن أحمد المغلوث أن هذه الاتفاقية تتضمن في بنودها الرئيسة تقديم خدمات معرفية ومهنية للمشروعات والفرق؛ من أبرزها الاستشارات المتخصصة في عدة مجالات، وإتاحة مساحات عمل مشتركة لأعضاء الفرق في مقرّات "منشآت"، التي تحتوي على معمل تقني للفرق التي بدأت

نشاطها، إضافة إلى دعم مقدم من مراكز مهنية تابعة للهيئة، وإقامة معسكرات ودورات وورش عمل متخصصة في مجال ريادة الأعمال، وغيرها من المجالات حضوريًّا وافتراضيًّا.

الجدير بالذكر أن هذه المرحلة تأتي استكمالًا للنسخة الأولى من "ميدياثون " وهو حدث يتسابق من خلاله الإعلاميون والمهتمون لابتكار مبادرات نوعية.

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21:18ت م

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